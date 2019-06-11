شكرا لقرائتكم البنك الأهلى الأقرب للمشاركة فى مجموعة الصعيد بدورى المظاليم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات نادى البنك الأهلى الأقرب من الانتقال للمشاركة بالمجموعة الأولى "الصعيد" بدلا من المجموعة الثانية، بناء على رغبة من مسئولى أندية الصعيد.

ويفاضل مسئولو اتحاد الكرة حالياً بين عدد من أندية المجموعة الثانية مثل النجوم الهابط من دورى الأضواء والترسانة، بالإضافة للبنك الأهلى لاختيار أحدهم لنقله للمجموعة الأولى حتى تتساوى المجموعات الثلاث فى 12 ناديا.

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ويعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة عن نظام البطولة وشكلها والفريق الذى سينتقل للمجموعة الأولى خلال الأسبوع المقبل.