تعرف على رياضة أمير كرارة المفضلة...

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جدة - عمرو شويل نشرت رضوى عرفة لاعبة منتخب الكاراتيه صورة تجمعها بالفنان أمير كرارة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وعلقت عليها قائلة : "اتبسطت إني شوفتك واتكلمت معاك النهاردة واتبسطت آكتر لما عرفت إنك كنت بتلعب كاراتيه بجد إنت شخصية محترمة جدا". وكشف رضوى عرفة عن الرياضة المفضلة لأمير كرارة والتى كان يمارسها قبل الاتجاه لعالم الفن والتألق فيه، قائلة:"التقت معه بالصدفة فى أحد صالات الجيم فى التجمع الخامس، وعرفت منه أنه كان لاعبا لرياضة الكاراتيه، ويتدرب مع حسين الدسوقى الذى يتولى تدريب أحد المنتخبات حاليا". Advertisements

أمير كرارة مع رضوى عرفة لاعبة منتخب الكاراتيه وأضافت أن كرارة كان يلعب الكاراتيه فى نادى هليوليدو، فى منافسات الكوميتيه وقت وجود هشام منسى لاعب المنتخب السابق ، وهو نفس النادى الذى حققت معه اللاعبة درع الدورى خلال السنوات الماضية. أمير كرارة يٌعرض له حالياً فيلم كازابلانكا فى دور السينما ، ويتصدر الفيلم إيرادات سباق الافلام التى تعرض فى السينمات أيضا.

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