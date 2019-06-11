اخبار الدوري المصري اليوم الثلاثاء 11-6-2019...

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جدة - عمرو شويل اخبار الدورى المصرى اليوم الثلاثاء 11-6-2019، أعلنت لجنة المسابقات عن المباريات المتبقية فى الدورى المصرى وكاس مصر والتى ستستكمل بعد كاس أمم أفريقيا بـ96 ساعة فقط.

اخبار الدورى المصرى.. مواعيد المباريات المتبقية





اخبار الدورى المصرى اليوم عن إعلان مسابقة الدورى المصرى موعد المباريات المتبقية 4 مباريات وهم الجونة ضد الزمالك 23/ 6، الزمالك ضد الإسماعيلى 26/ 7، المقاولون العرب ضد الأهلى 26/ 7، مباراة القمة بين الأهلى والزمالك 30/ 7، حيث ستنتهى البطولة يوم 19/6/2019 بينما سيستكمل الدورى يوم 23/7/2019 بمباراة الزمالك أمام الجونة.

اخبار الدورى المصرى.. موعد مباراة السوبر

اخبار الدورى المصرى اليوم الثلاثاء 11-6-2019، جدير بالذكر أنه تم الإعلان أيضا عن كأس السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك يوم 18/9/2019.

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اخبار الدورى المصرى عن شكوى الأهلى



اخبار الدورى المصرى اليوم الثلاثاء، تقدم النادى الأهلى بشكوى رسمية عاجلة فى مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية المصرية ضد اتحاد الكرة بسبب أزمة مؤجلات الدورى.

وقد أسدل الستار على صراع الهبوط بالدورى المصرى الممتاز بسقوط نادى بتروجت فى فخ العودة إلى دورى المظاليم بعد فترة طويلة فى دورى الأضواء والشهرة.

وهبطت أندية كل من النجوم، والداخلية بالإضافة إلى بتروجت بعدما فشلت الأندية الثلاثة فى الاستمرار خاصة حديث العهد نادى نجوم المستقبل الذى صعد مطلع الموسم.

بينما صعدت أندية أسوان وطنطا وأف سى مصر من دورى المظاليم للأضواء والشهرة، حيث سيبحث الثلاثى عن الاستمرار بالدورى الممتاز الموسم المقبل.