أحمد سليمان لـ تايم سبورت: تصنيف حراس المنتخب بين أهلى وزمالك خطأ كبير...

جدة - عمرو شويل أكد أحمد سليمان مدرب حراس المنتخب الوطنى الأسبق، أنه مندهش جدا من آراء بعض الجماهير التى حولت اختيار حارس المرمى، الذى سيحمى عرين الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية المقبلة إلى أهلى وزمالك.

وقال أحمد سليمان فى تصريحات لقناة "تايم سبورت"، إن البعض من الجماهير يطالب بمشاركة محمد الشناوى حارس الأهلى كأساسى مع المنتخب، بينما يشدد البعض الآخر بضرورة إشراك محمود جنش حارس الزمالك، نظرا لمستواه المرتفع مع فريقه ومساهمته بشكل ملحوظ فى حصوله على الكونفدرالية الأفريقية.

وتستضيف مصر النسخة الثانية والثلاثين من كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وذلك بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة.

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كما أكد سليمان على ضرورة تحقيق العدالة المطلقة بين الحراس، وأن يحرس مرمى المنتخب الحارس الأكفأ مثلما كان يفعل فى الثلاث بطولات الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010 مع حسن شحاتة، مؤكدا فى الوقت نفسه على ضرورة التكاتف بين الجميع حتى يتحقق المراد بحصول المنتخب على كأس الامم الأفريقية.

كان أجيرى استبعد محمد أبو جبل حارس مرمى المنتخب ونادى سموحة من قائمة المنتخب النهائية المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا، بينما ضم الثلاثى محمد الشناوى حارس الأهلى، وأحمد الشناوى حارس بيراميدز، ومحمود عبدالرحيم "جنش" حارس الزمالك.