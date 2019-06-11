شاهد محيط استاد القاهرة بعد تطويره...

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جدة - عمرو شويل تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة محيط استاد القاهرة بعد تطويره وكافة الشوارع والمحاور المؤدية إليه من أعمال رصف وأرصفة وتخطيط مرورى للشوارع مع رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء، وكذلك أعمدة الإنارة وزراعة الأشجار والزهور وتنسيقها بما يليق بمداخل استاد القاهرة، فى إطار استعدادات محافظة القاهرة لاستقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وخلال الجولة أصدر المحافظ تعليماته لمديرى مديريات الإسكان والطرق وهيئة نظافة وتجميل القاهرة بسرعة نهو الأعمال المستجدة داخل الاستاد وإظهارها بالمظهر اللائق من أعمال رصف وأرصفة وتنسيق المسطحات الخضراء، والعمل على مدار 24 ساعة بدون توقف للانتهاء منها.

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وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تقوم حالياً بوضع اللمسات النهائية بكافة المحاور باستاد القاهرة.



