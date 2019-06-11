شكرا لقرائتكم صلاح يتقدم قائمة مصر المشاركة في أمم إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم بقيادة المدير الفني، خافيير أغيري، يوم الثلاثاء القائمة النهائية للمنتخب الذي سيخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر بقيادة نحم ليفربول محمد صلاح.

وضمت القائمة النهائية 23 لاعبا، حيث استبعد أجيري ثنائي فريق سموحة، محمد أبو جبل وأحمد أبو الفتوح، اللذين كانا ضن القائمة الأولية.

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واستدعى أغيري في القائمة النهائية التي نشرها الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2019، كلا من: محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمود جنش لحراسة المرمى، واللاعبين أحمد المحمدي وعمر جابر وأيمن أشرف ومحمود الونش وباهر المحمدي وأحمد حجازي وأحمد أيمن ومحمود علاء ووليد سليمان وعبد الله السعيد ومحمد النني وطارق حامد وعلي غزال ومحمود تريزيغيه وعمرو وردة ونبيل عماد دونجا ومحمد صلاح ومروان محسن وأحمد حسن كوكا وأحمد علي.

ويتنافس المنتخب المصري في البطولة الإفريقية ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبات زيمبابوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

وتقام كأس إفريقيا 2019 بمصر في الفترة ما بين 21 يونيو الجاري و19 يوليو المقبل.