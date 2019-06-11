شكرا لقرائتكم فهد بن نافل يقدم ملف ترشحه لرئاسة نادي الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الهلال، يوم الثلاثاء، عن تقدم فهد بن نافل بملف ترشحه وذلك لرئاسة مجلس إدارة النادي في الفترة المقبلة، وذلك قبل ساعات من إغلاق باب الترشح.

وقال الحساب الرسمي لنادي الهلال في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : تقدّم فهد بن نافل بملف ترشّحه لرئاسة مجلس إدارة نادي الهلال في مقر لجنة الانتخابات بالنادي، متضمّنًا قائمة أعضاء مجلس الإدارة المرشّحين.

وشغل فهد بن نافل عدة مناصب، منها تطوير الأعمال في شركة المملكة القابضة، ومساعد تنفيذي أول للأمير الوليد بن طلال، ويشغل حاليا منصب المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة المملكة القابضة منذ 2018، وعضو اللجنة التنفيذية في مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية منذ 2017، وحصل على بكالوريوس في ريادة الأعمال والدراسات الريادية في 2010 من جامعة ميامي في أميركا، حسب التقارير الصحافية.

يشار إلى أن باب الترشيح يغلق يوم الثلاثاء، على أن يتم بعدها فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين في الأندية الـ16.