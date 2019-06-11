شكرا لقرائتكم البرتغالي فونسيكا يتولى تدريب روما الإيطالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي روما الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء تعيين المدرب البرتغالي باولو فونسيكا مديرا فنيا للفريق، ليحل مكان المخضرم كلاوديو رانييري الذي تولى مسؤولية فريق العاصمة الإيطالية لفترة قصيرة.

وأوضح النادي أنه تعاقد مع فونسيكا لمدة موسمين، مع إمكانية تمديد التعاقد حتى عام 2022. وقال جيم بالوتا رئيس نادي روما، في بيان: يسعدنا الترحيب بقدوم باولو فونسيكا للعمل بنادينا. باولو مدرب شاب وطموح ويتمتع بخبرة دولية وعقلية الفوز، كما يشتهر بكرة القدم الهجومية التي ستمتع جماهيرنا.

وبدأ فونسيكا (46 عاماً) مشواره التدريبي عام 2005، وقد لمع نجمه مع شاختار دونيتسك الأوكراني، حيث قاده للفوز بلقب الدوري ثلاث مرات، ولقب الكأس ثلاث مرات أيضا، وذلك بعد أن قاد فريق براغا للفوز بلقب كأس البرتغال.

وسيحل فونسيكا مكان رانييري، المدرب المخضرم الذي قاد ليستر سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2016، والذي تولى تدريب روما خلفا لأوزيبيو دي فرانشيسكو قبل 12 مرحلة من نهاية الموسم المنقضي.