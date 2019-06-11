شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات تتعاقد مع حمد فتحى عملاق السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مسئولو فريق السلة بالمصرية للاتصالات مع حمد فتحى لاعب فريق سموحة السابق، لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد.

كان سموحة قد استغنى عن حمد فتحى فى إطار سياسة الإحلال والتجديد التى يقوم بها أيمن مطراوى المدير الفنى الجديد للفريق .

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وتلقى حمد فتحى عدة عروض من الدورى المحلى بالإضافة إلى عرض خارجى إلا انه وقع فى النهاية للاتصالات على موسم واحد فقط

يذكر أن فتحى شارك مع المنتخب فى البطولة العربية والتصفيات الأفريقية الموسم قبل الماضى .