سوبر كورة.. نسر الأهلى يزين التصميم الجديد لبوابة فرع مدينة نصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى فرع مدينة نصر اقتراب انتهاء أعمال تطوير البوابات بالتصميم الجديد، الذى يحمل هوية الأهلى بالنسر واللون الأحمر. يذكر أن تطوير البوابات بالنظام الجديد من ضمن برنامج المجلس الحالى برئاسة محمود الخطيب. Advertisements لمشاهد صور البوابات بعد التطوير اضغط هنا

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