سوبر كورة يكشف الوجه الآخر لأول منافسى مصر بأمم أفريقيا.. بلد الـ4 ديانات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر سوبر كورة معلومات جديدة وغير مألوفة عن زيمبابوى المنافس الأول للمنتخب الوطنى فى افتتاح بطولة الأمم الأفريقية، وذلك يوم الجمعة 21 يونيو الجارى. ويكشف سوبر كورة الوجه الآخر لزيمبابوى والذى كشف عن أمور غريبة وغير مألوفة. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

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