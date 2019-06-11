شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن على رئيسا للجنة العلاقات العامة فى البطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد السلة برئاسة مجدى أبو فريخة إسناد مهمة الإشراف على لجنة العلاقات العامة والإعلام بالبطولة العربية للناشئين تحت 16 سنة أولاد، والتى تقام 18 يونيو الجارى، إلى أيمن على نائب رئيس منطقة الجيزة لكرة السلة الحالى وأمين صندوق الترسانة السابق.

كما كلف الاتحاد إيهاب محسن بمنصب مدير البطولة، والتى تقام فى الفترة من 18 إلى 25 يونيو الجارى بصالة الشباب و الرياضة بأكتوبر.

يذكر أن البطولة العربية للناشئات تحت 16 سنة تقام يوليو القادم بالإسكندرية.

كان أيمن على يشغل منصب أمين صندوق نادى الترسانة وعضو منطقة الجيزة لكرة السلة، ويتولى حاليا منصب نائب رئيس المنطقة.