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يوسف الجبالى يعود لصفوف الشمس بعد انتهاء إعارته للأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود صانع الألعاب يوسف الجبالى إلى صفوف الفريق الكروى الأول بنادى الشمس، بعد انتهاء إعارته للنادى الأهلى بنهاية الموسم الحالى، حيث انضم الجبالى للقلعة الحمراء على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

كان نادى الشمس قد حصل على 50 ألف جنيه قيمة إعارة يوسف الجبالى للأهلى لمدة موسم واحد، وكان من المقرر أن يسدد المارد الأحمر مليون جنيه حال الرغبة فى شراء اللاعب نهائيا، كما يسدد الأهلى نسبة لنادى الشمس من القيمة المالية التى سيحصل عليها اللاعب من عدد مشاركاته مع الفريق الأحمر خلال موسم الاستعارة، كما سيحصل الشمس على نسبة 20% حال بيع اللاعب لأى ناد آخر.

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