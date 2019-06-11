شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. هل يستحق إسلام عيسى خلافة عمالقة هجوم الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل إسلام عيسى صانع ألعاب النادى المصرى، دائرة اهتمامات القلعة الحمراء بعد تألقه فى الموسم الجارى مع فريقه البورسعيدى، ليلفت أنظار النادى الأهلى، الذى يسعى لتدعيم صفوفه بصفقات مميزة فى الميركاتو الصيفى المرتقب.

إسلام عيسى كان قد انضم إلى النادى المصرى قادماً من نادى النصر، بعد هبوطه من الدورى الممتاز، مقابل 10 ملايين جنيه، فى صفقة نال مجلس الفريق البورسعيدى انتقادات كثيرة بسبب ارتفاع القيمة المالية لها.

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