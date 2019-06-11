شكرا لقرائتكم خبر عن شارك برأيك.. من يقود الجبهة اليسرى للفراعنة فى أمم أفريقيا بعد استبعاد فتوح؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، الثنائى أحمد فتوح الظهير الأيسر، ومحمد أبو جبل حارس مرمى فريق سموحة، من قائمة الفراعنة النهائية استعدادًا للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا 2019، التى ستقام فى مصر فى الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل.

وبعد استبعاد فتوح من قائمة الفراعنة أصبح أمام أجيرى 3 لاعبين للاستعانة بهم فى مركز الظهير الأيسر، حيث أصبحت القائمة تضم كلاً من أيمن أشرف من الأهلى، وأحمد أيمن منصور وعمر جابر من بيراميدز، وهم الثلاثة الذين من الممكن أن تتم الاستعانة بهم فى هذا المركز.

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وطرح ”الخليج 365” استفتاءً للجماهير لاختيار اللاعب الأفضل من بين هؤلاء الثلاثة لقيادة الجبهة اليسرى للفراعنة فى بطولة أمم أفريقيا.