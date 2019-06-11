تعرف على الرياضة التى مارسها أمير كرارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان أمير كرارة عن الرياضة المفضلة له، والتى كان يمارسها قبل الاتجاه لعالم الفن والتألق فيه، خلال الحوار الذى دار بينه وبين رضوى عرفة لاعبة منتخب الكاراتيه.
والتقت اللاعبة صدفة مع كرارة فى أحد صالات الجيم فى التجمع الخامس، وعرفت منه أنه كان يلعب رياضة الكاراتيه، ويتدرب مع حسين الدسوقى الذى يتولى تدريب أحد المنتخبات حاليا.
كما علمت اللاعبة أن كرارة كان يلعب الكاراتيه فى نادى هليوليدو، فى منافسات الكوميتيه وقت وجود هشام منسى لاعب المنتخب السابق، وهو نفس النادى الذى حققت معه اللاعبة درع الدورى خلال السنوات الماضية.
ونشرت اللاعبة صورة تجمعها بالفنان أمير كرارة، وعلقت على الصورة "اتبسطت إنى شوفتك واتكلمت معاك النهاردة واتبسطت أكتر لما عرفت إنك كنت بتلعب كاراتيه بجد أنت شخصية محترمة جدا".
يذكر أن أمير كرارة يعرض له فيلم كازابلانكا فى دور السينما، ويتصدر الفيلم إيرادات سباق الأفلام.
كرارة مع رضوى عرفة
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