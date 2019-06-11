10 معلومات عن قائمة الفراعنة فى كأس الأمم الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة خافير أجيرى الجدل حول قائمة منتخب مصر النهائية لبطولة أمم أفريقيا 2019، وأعلن الخواجة المكسيكى استبعاد الثنائى محمد أبو جبل حارس مرمى المنتخب وأحمد فتوح الظهير الأيسر من قائمة المنتخب النهائية المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا 2019. وأعلن أجيرى قائمة الـ23 لاعبا النهائية للبطولة والتى سيتم إرسالها للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، اليوم، وهم أحمد المحمدى "3"، وليد سليمان "11"، عبد الله السعيد "19"، أحمد على "14"، ومحمد الننى "17"، محمد صلاح "10"، وأحمد حجازى "6"، عمر جابر "4"، وأحمد الشناوى "1"، ومروان محسن "9"، طارق حامد "8"، أحمد حسن "كوكا "18"، على محمد غزال "5"، ومحمود حسن تريزيجيه "7"، عمرو وردة "22"، وأيمن أشرف "12"، ومحمد الشناوى "16"، ومحمود حمدى الونش "15"، وباهر المحمدى "2"، وأحمد أيمن منصور "13"، ونبيل عماد دونجا "21"، ومحمود عبد الرحيم جنش "23"، ومحمود علاء "20". ويلتقى منتخب مصر نظيره زيمبابوى فى مباراة الافتتاح المقرر لها يوم 21 يونيو الجارى باستاد القاهرة، وتقع مصر فى المجموعة الأولى مع زيمبابوى والكونغو وأوغندا. ورصدت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة 10 معلومات عن قائمة مصر فى الكان كالتالى:

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