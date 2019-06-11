شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة ينقل معسكره من الإسكندرية إلى القاهرة الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لمنتخب السلة بقيادة عصام عبد الحميد نقل المعسكر المغلق الذى يقيمه اللاعبون فى الإسكندرية إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل. ويأتى معسكر المنتخب فى إطار الاستعداد للمشاركة فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية وكذلك بطولة الأفروكان. يذكر أن عصام عبد الحميد تولى مهمة تدريب المنتخب بعد صرف النظر عن التعاقد مع مدرب أجنبى، على أن يعاونه وسام جابر وأحمد فوزى.

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