فريق البنك الأهلى يقترب من اللعب بمجموعة الصعيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب فريق البنك الأهلى من الانتقال للمشاركة بالمجموعة الأولى "الصعيد" بدلا من المجموعة الثانية، بناء على رغبة من مسئولى أندية الصعيد.
ويفاضل مسئولو اتحاد الكرة بين عدد من أندية المجموعة الثانية مثل النجوم الهابط من دورى الأضواء والترسانة، بالإضافة للبنك الأهلى لاختيار أحدهم لنقله للمجموعة الأولى حتى تتساوى المجموعات الثلاثة فى 12 ناديا.
ومن المقرر أن يعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة عن نظام البطولة وشكلها والفريق الذى سينتقل للمجموعة الأولى خلال الأسبوع المقبل.
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