سوبر كورة.. السلام الوطنى لكأس الأمم الأفريقية.. "بلادى بلادى" الأقدم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من الأشياء الجميلة فى الرياضة أنها تبدأ فعالياتها باحترام الوطن، وذلك يكون عن طريق تحية السلام الوطنى، لذا فإننا فى الأمم الأفريقية سوف نستمع إلى 24 سلاما وطنيا / النشيد القومى للفرق الأفريقية.. وستكون البداية مع مصر. لمعرفة متى بدأ استخدام السلام الوطنى اضغط هنا Advertisements

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