مصدر: أفضل مدرب في الدوري السعودي معروض على الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
قال مصدر في مجلس إدارة نادي الزمالك، إن المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني السابق للتعاون السعودي معروض على الإدارة.
وكانت إدارة الزمالك قد رفضت تجديد عقد المدرب السويسري كريستيان جروس بعد الفوز بكأس الكونفدرالية الإفريقية ليتم تعيين المدرب خالد جلال.
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" أن أحد الوكلاء قام بعرض المدرب صاحب الـ 44 عامًا على إدارة الزمالك من أجل التعاقد معه لكن الإدارة لم تحسم هذا الملف في الوقت الحالي.
إيمانويل بدأ مشواره التدريبي عام 2010 في نادي بورتو البرتغالي كمدرب مساعد رفقة المدرب البرتغالي أندريه فيلاش-بواش.
وقاد بيدرو التعاون السعودي الشهر الماضي لكتابة التاريخ بعد الفوز بكأس الملك السعودي على حساب الاتحاد.
كما تُوجَ المدرب المولود في العاصمة الأنجولية لواندا، بجائزة أفضل مدرب في النسخة الماضية من الدوري السعودي للمحترفين.
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