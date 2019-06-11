"مهاجمو العرب" في الكان.. بو نجاح الذي رشحه أبو تريكة للعب في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستستضيفها مصر خلال الفترة بين الحادي والعشرين من يونيو الجاري وحتى التاسع عشر من يوليو المقبل.

يشارك في البطولة 4 منتخبات عربية هي (مصر- تونس- المغرب- الجزائر)، حشدت قوتها الهجومية الضاربة للمنافسة على لقب كان 2019.

الخليج 365 يستعرض أبرز أرقام مهاجمي المنتخبات العربية المشاركة في كان 2019:

بغداد بو نجاح

اللاعب الجزائري المحترف في صفوف السد القطري المنتقل إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2015/2016.

انتقل بونجاح لصفوف السد قادمًا من النجم الساحلي التونسي مقابل 4 ملايين ونصف يورو، في صفقة كانت الأغلى في تاريخ دوري نجوم قطر.

و في شهر ديسمبر بالعام الماضي جددت إدارة النادي القطري عقد لاعبها الجزائري حتى عام 2024، مع وجود شرط جزائي رفض النادي الكشف عن قيمته.

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سجل المهاجم الجزائري منذ انتقاله إلى السد 99 هدفًا وصناعة 20 آخرين في مختلف البطولات منها 39 هدفًا في الموسم الحالي للدوري الذي توج به فريقه.

بو نجاح -هداف الدوري القطري للموسم المنقضي- قدم موسمًا استثنائيًا في 2018 حيث اعتلى قمة هدافي دوري أبطال آسيا في العام الماضي بـ13 هدفًا، كما تفوق على الثنائي الأفضل في العالم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بعدما نجح في تصدر قائمة الهدافين الأكثر تسجيلًا على مدار العام الميلادي مع فريقه ومنتخب الجزائر.

واستطاع بونجاح أن يسجل 49 هدفًا خلال العام الميلادي الماضي، منها 20 هدفًا مع المنتخب الجزائري و29 مع السد في 59 مباراة، بينما سجل ميسي 47 هدفًا في العام الماضي رفقة فريقه والأرجنتين بينما سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو 43 هدفًا.

وعلى المستوى الدولي، لعبت الصدفة دورًا بارزًا في توهج بونجاح حيث شارك في أولى مبارياته أمام الرأس الأخضر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2012 تحت 23 عامًا، حيث حل بدلا من المصاب رفيق جبور.

وانضم بونجاح إلى قائمة المنتخب الأول في 2014، شارك منذ ذلك الوقت في 21 مباراة دولية (منها 10 مباريات دولية ودية) سجل 9 أهداف وصنع 3.

حصل بونجاح على لقب أفضل لاعب في الجزائر عام 2018، هداف دوري نجوم قطر موسم 2018-2019، وهداف دوري أبطال آسيا 2018.

تألق بو نجاح أجبر محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر والأهلي الأسبق على ترشحيه للانضمام إلى النادي الأهلي حيث قال تريكة خلال حضوره حفل اختيار أفضل نجوم الموسم: "ستأذن إدارة نادي السد من أجل ترك المهاجم بغداد بونجاح للانتقال إلى النادي الأهلي".

وأضاف: "أهم ما يميز بونجاح عدم الأنانية، إلى جانب نجاحه الكبير في القيام بأصعب مهمة في الملاعب وهي إحراز الأهداف التي تترجم نتيجة العمل للمنظومة بالفريق بشكل عام".