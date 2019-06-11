كشاف الـCAN.. ماريجا "طريد الترجي" كان مرشحًا للأهلي قبل السطوع أوروبيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عمر قورة:

أوشكت نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 على الانطلاق، وقبل قص شريط البطولة التي تحتضنها الأراضي المصرية، يقدم "الخليج 365" سلسلة خاصة حول أبرز المواهب الشابة المنتظر أن تلمع في النسخة المقبلة من البطولة القارية.

ويقود المهاجم المالي موسى ماريجا منتخب بلاده في أمم إفريقيا التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، حيث تعلق جماهير مالي على صاحب الـ28 عامًا الذي يمثل حاليًا فريق بورتو البرتغالي.

ماريجا المولود في فرنسا بدأ مسيرته مع نادي "إيفري" الفرنسي، قبل الانتقال في 2012 إلى "فيندي بوار سور في فوتبال"، قبل أن يختتم مسيرته في دوري الدرجة الثانية الفرنسي في موسم (2013-2014) عبر بوابة "أميان".

وانتقل ماريجا إلى الترجي التونسي في يوليو 2014 بعقد مدته ثلاث سنوات ونصف، إلا أن اللاعب لم يشارك في أي مباراة مع فريق "الدم والذهب" مكتفيًا بالظهور الودي، قبل أن يحوّل وجهته نحو الدوري البرتغالي في فبراير 2015.

ورحل ماريجا عن الترجي بسبب عدد اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق التونسي، الذي تمسك بخدمات المهاجم الكاميروني يانيك نيانج، قبل أن يطلب المهاجم المالي فسخ عقده مع النادي لعدم إدراج اسمه ضمن القائمة الإفريقية.

ووقع اللاعب على عقد جديد مع فريق ماريتيمو لمدة ثلاث سنوات، مدونًا ظهوره في 14 مباراة بالدوري البرتغالي خلال النصف الثاني من موسم (2014-2015)، ليبدأ توهج اللاعب بعد إحراز سبعة أهداف وصناعة ثلاثة آخرين.

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لفت ماريجا أنظار عدة أندية للتعاقد معه بعد استمرار تألقه في الموسم التالي، وارتبط اسمه بالانضمام للأهلي في فترة الانتقالات الشتوية 2016، لكن نادي بورتو البرتغالي نجح في ضمه من ماريتيمو بوجود شرط جزائي 40 مليون يورو.

لم يستمر المهاجم المالي مع بورتو طويلا ورحل بعد خوض 13 مباراة في موسمه الأول معظمها كبديل، حيث تلقى اللاعب انتقادات صريحة من مشجعي بورتو، قبل أن يرحل معارًا بعد ستة أشهر إلى فيتوريا جيماريش البرتغالي.

عاد المهاجم الملقب بالمدمر للتوهج من جديد بعدما تمكن من تسجيل 10 أهداف في أول 8 مباريات لعبها مع فيتوريا جيماريش، كما سجل هاتريك أمام ريو آفي في الدوري البرتغالي موسم (2016-17)، قبل أن يعود لبورتو مجددًا.

وعند عودته لبورتو، أحرز هدفين في أول مباراة بالدوري البرتغالي (2017-18) أمام إشتوريل برايا، قبل احتلال المركز الثالث في صدارة الهدافين برصيد 22 هدفًا، وقاد الفريق للتتويج باللقب للمرة الأولى منذ خمسة أعوام.

وعلى الصعيد الأوروبي، نجح ماريجا الموسم الماضي (2018-19) في التسجيل لست مباريات متتالية بدوري الأبطال، وقاد بورتو لربع نهائي المسابقة لأول مرة منذ أربعة أعوام، قبل أن يودعها على يد ليفربول بطل أوروبا.

ودوليًا، شارك ماريجا لأول مرة مع منتخب مالي في مارس 2015 وديًا أمام الجابون، وسجل أول هدف له في مباراة التأهل لكأس إفريقيا للأمم لعام 2017 ضد بنين، ليساهم في فوز مالي في المباراة التي انتهت بنتيجة (5-2).

وفي البطولة الإفريقية التي استضافتها الجابون، شارك ماريجا أمام منتخب مصر في المباراة الافتتاحية للمسابقة، وتُوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، وودع النسور المسابقة من دور المجموعات.