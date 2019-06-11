مدافع الوكرة القطري على رادار الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشفت مصادر عن اهتمام نادي الزمالك بالحصول على خدمات اللاعب المصري في صفوف الوكرة القطري محمد عرفة مسعد من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويواصل نادي الزمالك المساعي من أجل تدعيم الصفوف في إطار التحضير للموسم الجديد.

وقال مصدر مقرب من اللاعب من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" إنه محل اهتمام من جانب مسؤولي الزمالك من أجل التعاقد معه

فيما أكد مصدر بنادي الزمالك أنباء الاهتمام باللاعب دون أن يُفصح عن تحركات رسمية من أجل التعاقد مع عرفة المولود في عام 1993.

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وأضاف مصدر مقرب من اللاعب أنه طلب من إدارة الوكرة أن تسمح له بالرحيل وعدم الوقوف حائلاً أمام تواجده في نادي الزمالك.

وعلم يلا كورة من مصادر بنادي الزمالك أنه هناك منافسة من جانب محمد عطوة اللاعب المصري في صفوف الرائد السعودي بالإضافة إلى باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي – مع لاعب الوكرة.

وقاد عرفة الوكرة للصعود من جديد إلى دوري نجوم قطر بعد أداء مميز رفقة الفريق لفت الأنظار إليه.

ويمتد تعاقد اللاعب مع الوكرة حتى عام 2021 بعد تم تجديد التعاقد بينه وبين النادي عام 2016 لمدة 6 سنوات.

ودافع عرفة من قبل عن ألوان المنتخب الوطني للشباب وكان تحت قيادة المدرب ربيع ياسين.