مدرب روما الجديد: لا يمكنني وصف شعوري

عين البرتغالي باولو فونسيكا مدرباً لروما الإيطالي، كما أعلن نادي العاصمة الإيطالية في بيان رسمي اليوم الثلاثاء.

وكان روما الذي بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018، عاش موسماً مخيباً، واستغنى عن خدمات مدربه أوزيبيو دي فرانشيسكو في مارس (آذار) الماضي، وعين بدلاً منه بصورة موقتة كلاوديو رانييري.

وقال فونسيكا في تصريحات نقلها موقع النادي الإلكتروني: “لا يمكنني وصف شعوري، أنا سعيد للغاية وأشكر النادي على الفرصة التي منحها لي، لا أطيق الإنتظار لأصل لروما لمقابلة الجماهير وبدأ العمل”.

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ومن جانبه قال رئيس نادي روما، جيم بالوتا، في بيان: “يسعدنا الترحيب بقدوم باولو فونسيكا للعمل بنادينا.. باولو مدرب شاب وطموح ويتمتع بخبرة دولية وعقلية الفوز، كما يشتهر بكرة القدم الهجومية والتي ستمتع جماهيرنا”.

وبعد ان حاول التعاقد مع أنطونيو كونتي الذي انتقل للإشراف على إنتر ميلان، ومع جيان بييرو غاسبيرني الذي جدد عقده مع أتالانتا المتأهل الى دوري أبطال أوروبا، لجأ روما إلى فونسيكا الذي اشرف على تدريب شاختار دانييتسك الأوكراني في المواسم الثلاثة الأخيرة ونجح في قيادته الى الثنائية المحلية في كل موسم.

وسيخوض روما الدور التمهيدي الثاني لمسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) وقد يستغني عن بعض لاعبيه الاساسيين لأسباب اقتصادية أمثال المهاجم البوسني إدين دزيكو، المدافع اليوناني كوستانتينوس مانولاس والظهير الأيسر الصربي ألكسندر كولاروف.