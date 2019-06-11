عودة غريزة أغويرو التهديفية تمنح الأمل للأرجنتين

بحث ليونيل ميسي طويلاً عن مهاجم يساعده على جلب لقب كبير لمنتخب الأرجنتين، وربما تمثل عودة صديقه سيرجيو أغويرو الدفعة المطلوبة لحصد لقب كأس كوبا أمريكا لكرة القدم.

ورغم أنه يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي منتخب الأرجنتين على مدار تاريخه، ويملك سجلاً مذهلاً في هز الشباك مع مانشستر سيتي، فلم يبدأ أغويرو سوى 14 مباراة في البطولات الكبرى منذ ظهوره الأول في كأس العالم 2010.

لكن مع اعتزال غونزالو هيغواين الدولي، فإنه من المنتظر أن يشغل دوراً رئيسياً في البرازيل.

وأدى أجويرو دوره في انتصارات لا تنسى في تاريخ بلاده على مستوى الشباب وأحرز لقب كأس العالم تحت 20 عاماً مرتين، إضافة إلى الميدالية الذهبية الأولمبية مع ميسي في أولمبياد بكين 2008.

لكن أغويرو يرغب بشدة في حصد لقب دولي كبير من أجل ميسي على وجه التحديد، بعدما خسر هداف برشلونة التاريخي في أربع مباريات نهائية مع منتخب بلاده، وخسر في آخر مباراتين نهائيتين في كوبا أمريكا بركلات الترجيح المؤلمة أمام تشيلي.

وفي الوقت الذي لم ينجح فيه ميسي على المستوى الدولي في تكرار حصده لعشرات الألقاب مع برشلونة، فإن أغويرو أيضاً أظهر رغبته في تحقيق التوازن المطلوب، بعدما حقق نجاحاً هائلاً مع سيتي وأحرز ثلاثة ألقاب محلية هذا الموسم.

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وتواجه الأرجنتين مهمة صعبة في بداية منافسات المجموعة الثانية أمام كولومبيا، لكنها يجب أن تشعر بالثقة في الفوز على باراغواي وقطر لبلوغ دور الثمانية.

ولم يكن مدرب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، أشهر الأسماء المطروحة للمنصب خلفاً لخورخي سامباولي بعد مسيرة محبطة في كأس العالم، لكن المدافع السابق، الذي كان يعمل كمساعد لسامباولي، حقق ستة انتصارات في تسع مباريات ودية.

واختار المدرب تشكيلة تفتقر للخبرة بشكل كبير، لكنها تضم مجموعة من اللاعبين الشبان الواعدين مثل جيوفاني لوسيلسو (لاعب وسط ريال بيتيس) ولاوتارو مارتينيز (مهاجم إنتر ميلان الإيطالي).

واعترف ميسي أنه على خلاف البطولات السابقة لكوبا أمريكا، فإن منتخب الأرجنتين لن يكون مرشحاً قوياً لحصد اللقب لكن هذا لا ينبغي أن يؤثر على طموح اللاعبين.

وقال ميسي: “سنذهب إلى هناك بنفس الحماس والأمل كما هو الحال دائماً، لكن الواقع يقول إننا في مرحلة انتقالية ولسنا مرشحين”.

وأحرزت الأرجنتين لقب كوبا أمريكا للمرة 14 والأخيرة في 1993.