الجمعة.. منتخب السلة يعسكر في القاهرة

قرر الجهاز الفنى لمنتخب السلة بقيادة عصام عبدالحميد المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال نقل المعسكر المغلق من الإسكندرية إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل. من الإسكندرية إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل. ويأتى معسكر المنتخب استعدادًا للمشاركة فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية وكذلك بطولة الأفروكان. جدير بالذكر يعاون عصام عبدالحميد في الجهاز الفني للمنتخب الوطني كلا من وسام جابر وأحمد فوزي.

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