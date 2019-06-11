أزمة بين أجيري واتحاد الكرة بسبب محمد صلاح

أبدى عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة استياءهم من قرار المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني بالسماح لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بالحصول علي فترة راحة سلبيةوهو ما أدي لتأخر انضمامه لمعسكر الإعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
وأعرب أعضاء الجبلاية عن استغرابهم من موقف أجيري خاصة بعد أن أصر
وسافر محمد صلاح اليوم إلى سهل حشيش لاستكمال إجازته قبل الانضمام إلى معسكر الفراعنة المقرر له غدًا الأربعاء استعدادًا لأمم أفريقيا.
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