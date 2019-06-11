إيهاب أمين : تحول تاريخي في الجمباز بفضل دعم ومساندة الوزير وحطب

أكد إيهاب أمين أن رياضة الجمباز فى مصر سوف تشهد تحولا تاريخيا كبيرا خلال المرحلة المقبلة بسبب الدعم المالى الكبير الذى تمنحه وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى للاتحاد، والمساندة والدعم الفنى من اللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب.

وتحول اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين إلى ما يشبه خلية نحل للإستعداد المبكر لتنظيم بطولة كأس العالم يونيو المقبل، والتى تقام على أحدث الأجهزة الرياضية فى العالم والتى سوف تقوم وزارة الشباب والرياضة بشرائها للإتحاد من أحد الدول الأوروبية خلال الأيام القليلة المقبلة ، ليتحقق حلم مسئولى الإتحاد تلو الآخر ، لتدخل اللعبة عهد جديد تستطيع من خلاله تنظيم بطولات دولية وعالمية على أرض مصر ، بعد أن كانت تواجه البطولات المحلية صعوبات بالغة

عند تنظيمها بسبب قلة الأجهزة وسوء حالتها فى بعض الأوقات.

قال الدكتور إيهاب أمين رئيس مجلس إدارة الاتحاد أنه راودته أحلام كبيرة منذ إنتخاب مجلس الإدارة الحالى بأن تمتلك مصر أجهزة عالمية تمكنها من تنظيم بطولات على كافة المستويات الدولية والعالمية والقارية، لافتا إلى أنه بعد سعى دام عام ونصف العام تحقيق هذا الحلم ، بفضل تفهم واقتناع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بفكر وخطط الاتحاد التى تهدف إلى الوصول إلى العالمية ، حيث وافق على تحمل الوزارة مبلغ مالى كبير لشراء طاقمين كاملين من أحدث الأجهزة ذات المواصفات العالمية ، موجها شكره إلى الوزير على

الدعم المالى الكبير الذى يمنحه للإتحاد ، وللمهندس هشام حطب على دعمه الفنى المستمر الذى ساهم فى الإرتقاء باللعبة وتحقيق نتائج غير مسبوقة فى مختلف المحافل الدولية.

وأشار إلى أن الاتحاد تمكن من مواكبة التطور والأحداث العالمية التى تحدث على مستوى رياضة الجمباز خلال فترة زمنية بسيطة ، مما جعل الاتحاد الدولى للعبة يسند إلى مصر تنظيم بطولة كأس العالم يونيو المقبل، كأول دولة إفريقية تنال هذا الشرف الرفيع ، مؤكدا أن مصر سوف تعمل على تنظيم بطولة على أعلى مستوى تليق بتاريخ وعراقة الشعب المصرى الأصيل.

وكان الدكتور أشرف صبحي قد وافق على مساهمة ودعم الوزارة للاتحاد المصري للجمباز في شراء أجهزة رياضية مطابقة للمواصفات الفنية للاتحاد الدولي للجمباز وذلك لاستخدامها في تنظيم فعاليات بطولة كأس العالم للجمباز الفني للرجال والسيدات والتي ستقام بمصر فى 2020 حيث أسند الاتحاد الدولي تنظيم البطولة للاتحاد المصري كأول كأس عالم تقام في مصر للجمباز الفني (رجال و سيدات).