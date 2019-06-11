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الجمعة.. عودة منتخب السلة من معسكر البوسنة

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يعود  منتخب مصر لكرة السلة تحت 16 عام يوم الجمعة المقبلة الموافق 14 يونية الجاري إلى الإراضي المصرية بعد الانتهاء من معسكر البوسنة استعدادًا لـ البطولة العربية المقامة في القاهرة من 18 لـ 25 يونيو الجاري.

وكان قد انتظم المنتخب في معسكر مغلق

في دولة البوسنة خلال الفترة من 7 يونيو لـ 14 من الشهر نفسه.

وضمت بعثة المنتخب المدير الفني الدكتور رفيق يوسف 14 لاعبا وهم:

أحمد محمد يحيي - مؤمن طارق خيري - محمود وليد عبد

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المحسن - كريم وليد أبو سريع - علي أحمد وحيد  من الأهلي، عمر محمد جابر - مروان طارق محمد علي - محمد علي عبد المنعم من الاتحاد، إبراهيم محمد نبيل - أحمد ياسر أحمد - عمر سعد محمد من سبورتنج، آسر محمد جودة من سموحة، بلال عبد المطلب من الجزيرة، عبدالله ناصر محمد من الشمس.

 

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