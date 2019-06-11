الجمعة.. عودة منتخب السلة من معسكر البوسنة

يعود منتخب مصر لكرة السلة تحت 16 عام يوم الجمعة المقبلة الموافق 14 يونية الجاري إلى الإراضي المصرية بعد الانتهاء من معسكر البوسنة استعدادًا لـ البطولة العربية المقامة في القاهرة من 18 لـ 25 يونيو الجاري.
وكان قد انتظم المنتخب في معسكر مغلقفي دولة البوسنة خلال الفترة من 7 يونيو لـ 14 من الشهر نفسه.
وضمت بعثة المنتخب المدير الفني الدكتور رفيق يوسف 14 لاعبا وهم:
أحمد محمد يحيي - مؤمن طارق خيري - محمود وليد عبد
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