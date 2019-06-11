جيانا فاروق تحتل المركز الثاني في التصنيف المؤهل لأوليمبياد طوكيو

احتلت البطلة العالمية جيانا فاروق لاعبة منتخب مصر للكاراتيه المركز الثاني في التصنيف الأوليمبي الثاني في التصنيف الأوليمبيالمؤهل لأوليمبياد طوكيو 2020. علمًا بأن أصحاب المراكز الأربعة الأوائل يتأهلن إلي أوليمبياد طوكيو 2020.

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