المقاولون العرب: نحن الأحق بالمشاركة في البطولة العربية

اعترض نادي المقاولون العرب على عدم مشاركته في البطولة العربية، بعدما أعلن اتحاد الكرة مشاركة الاتحاد السكندري والإسماعيلي بشكل رسمي.

وأوضح مصدر مسئول فى النادى

لـ"بوابة الوفد" أن المقاولون العرب لن يصمت عن حقه بالمشاركة في البطولة العربية، بعد وصوله إلى المركزالخامس في جدول ترتيب الدوري.

ومن المقرر أن يخاطب المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بالمقاولون، اتحاد الكرة حول ذلك الأمر، مؤكدين اعتراضهم وأن من حق المقاولون المشاركة في البطولة العربية.