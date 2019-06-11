منتخب مصر بالأحمر أمام زيمبابوي والكونغو والأبيض أمام أوغندا

قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، أن يرتدي منتخب مصر الزي الأحمر أمام زيمبابوي والكونغو، والزي الأبيض الأحمر أمام زيمبابوي والكونغو، والزي الأبيضأمام أوغندا. يلتقي المنتخب مع زيمبابوي في افتتاح البطولة يوم 21 يونيو الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

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