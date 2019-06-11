توجه محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، إلى مدينة سهل حشيش لاستكمال إجازته. مدينة سهل حشيش لاستكمال إجازته. وأخطر صلاح الجهاز الفني لمنتخب مصر بالانضمام للمعسكر غدًا الأربعاء استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.