يعقد مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس الإدارة، اجتماعًا، مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة بعض الأمور استعدادًا للموسم المقبل.
يناقش مجلس الإدارة بعض الأمورالخاصة بـ الإستقرار على المدير الفني الأجنبي الجديد، والتعاقد مع شركة ملابس ومحاولات أخيرة لتجديد عقد محمود متولي،
يتبقى للإسماعيلي مباراة واحدة أمام الزمالك، ومن المقرر أن يخوضها عقب الانتهاء من بطولة كأس الأمم الأفريقية، ويحتل الدراويش المركز السابع برصيد 42 نقطة بجدول الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. الإسماعيلي يحسم ملف المدير الفني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.