الليلة.. الإسماعيلي يحسم ملف المدير الفني

يعقد مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس الإدارة، اجتماعًا، مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة بعض الأمور استعدادًا للموسم المقبل.

يناقش مجلس الإدارة بعض الأمور

الخاصة بـ الإستقرار على المدير الفني الأجنبي الجديد، والتعاقد مع شركة ملابس ومحاولات أخيرة لتجديد عقد محمود متولي،مدافع الفريق، وكريم بامبو، جناح الفريق.

يتبقى للإسماعيلي مباراة واحدة أمام الزمالك، ومن المقرر أن يخوضها عقب الانتهاء من بطولة كأس الأمم الأفريقية، ويحتل الدراويش المركز السابع برصيد 42 نقطة بجدول الدوري الممتاز.