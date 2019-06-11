أخطر اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، الاتحاد العربي، بمشاركة الاتحاد السكندري والإسماعيلي في البطولة العربية في الموسم المقبل.
كانت النسخة الماضية للبطولة شهدت مشاركة الزمالك والأهلي والاتحاد السكندري والإسماعيلي، إلا أن الفرق الأربعة فشلت في التتويج باللقب.
كانت "الوفد" نشرت خبرًا في 26 أبريل الماضي يفيد بأن اتحاد الكرة رشح الفريقين للمشاركة في البطولة العربية.
اتحاد الكرة يرشح الإسماعيلي والاتحاد للمشاركة في البطولة العربية
كانت هذه تفاصيل خبر تأكيدًا لما نشرته الوفد.. الإسماعيلي والاتحاد يشاركان في البطولة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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