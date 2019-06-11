تأكيدًا لما نشرته الوفد.. الإسماعيلي والاتحاد يشاركان في البطولة العربية

أخطر اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، الاتحاد العربي، بمشاركة الاتحاد السكندري والإسماعيلي في البطولة العربية في الموسم المقبل.

كانت النسخة الماضية للبطولة شهدت مشاركة الزمالك والأهلي والاتحاد السكندري والإسماعيلي، إلا أن الفرق الأربعة فشلت في التتويج باللقب.

كانت "الوفد" نشرت خبرًا في 26 أبريل الماضي يفيد بأن اتحاد الكرة رشح الفريقين للمشاركة في البطولة العربية.

اتحاد الكرة يرشح الإسماعيلي والاتحاد للمشاركة في البطولة العربية