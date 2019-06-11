تحدٍ جديد للسوري “محمد عواطة” في قاع الكرة الألمانية

وافق صانع الألعاب السوري “محمد عواطة” على الاستمرار لموسم جديد في دوري الدرجة الرابعة الألماني، وانضم لصفوف نادي شفاينفورت بعقد مدته عام واحد.

اللاعب صاحب الـ 25 عامًا تألق الموسم الماضي مع نادي هيمشتايتن الذي يُنافس مع شفاينفورت في المجموعة الخامسة بدوري الدرجة الرابعة الألماني.

واستطاع عواطة تسجيل 5 أهداف في 13 مباراة بعد انضمامه لهيمشتايتن قادمًا من نادي الجزيرة الأردني خلال الموسم الماضي، علمًا بأنه سبق ولعب مع نادي تي أس في مونشن الألماني بين عامي 2016 و2018 بعد سنة واحدة من تصعيده للفريق الأول لنادي الوحدة السوري بموسم 2016/2015.

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وقال محمد عواطة للموقع الرسمي لنادي شفاينفورت “إنه اسم كبير في هذه المسابقة، علاوة على ذلك فإن النادي معروف جيدًا، وبالنسبة لي كلاعب كرة قدم، أتشرف باللعب له، فهو فريق محترف ومهني، وأحلم بالانتقال مع النادي إلى دوري الدرجة الثالثة الألماني، ولهذا السبب علينا التقدم في الموسم المقبل، وهذا ما سأفعله”.

وأضاف صانع الألعاب السوري بعد توقيع العقد في حضور المدير الرياضي للنادي (بيرون شليك) “أود أن أبذل كل شيء ممكن من أجل الفريق خلال الموسم الجديد، لأن لعب كرة القدم حلمي وشغفي الكبير”.

وقال موقع النادي “محمد عواطة بدأ مسيرته الكروية في دمشق ولعب لنادي ميونخ 1860 بعد انضمامه بالعطلة الشتوية 2017، واستطاع المشاركة في 38 مباراة، ثم انتقل بعدها إلى الأردن، وفي يناير 2019 عاد إلى ألمانيا من بوابة نادي هيمشتايتن، وأحرز معه خمسة أهداف في 13 مباراة.

وقال مدرب الفريق تيمو وينزيل “محمد لاعب ذو طموح غريب، أثبت صفاته في وقت قصير. يسدد بشكل جيد للغاية، هو مهاجم يعرف كيفية تسجيل الأهداف، وطموحه لا حدود له، وهو من نوعية الأشخاص الذين يسعون إلى الوصول لأبعد حد، خلال المناقشات شعرت بالفعل بشغفه وحبه لكرة القدم، إنه يريد المساهمة بالفعل في مشروع شفاينفورت، ويسعدنا التمكن من التوصل لاتفاق رسمي معه، وننتظر أن يساعدنا في الموسم المقبل”.