الموزمبيقي “فونسيكا” يخلف رانييري في تدريب روما

عّين نادي روما المدير الفني السابق لنادي شاختار دونيتسك “باولو فونسيكا” كمدرب جديد للفريق، خلفًا للمدرب المؤقت كلاوديو رانييري الذي أخفق في الترشح إلى دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام نابولي والإنتر.

المدرب البرتغالي، صاحب الأصل الموزمبيقي، تُوج بلقبين للدوري الأوكراني في الموسمين الماضيين بعد احتلاله لمركز الوصافة في أول مواسمه مع شاختار عام 2016، ووقع على عقد مدته عامين مع نادي روما، قابل للتجديد لسنة ثالثة، وفقًا للنتائج التي سيحققها مع ذئاب العاصمة الإيطالية.

وقدم المدرب العديد من الأسماء المتميزة لكرة القدم الأوروبية خلال فترته مع شاختار، مثل الثلاثي البرازيلي “تايسون وتيتي وويلينجتون نيم” والنيجيري “كايودي” والأوكراني “ألويسيو مورايس”.

وسبق لفونسيكا العمل كمدير فني لمدة 8 مواسم مع أندية الدوري البرتغالي، من بينهم موسم مع العملاق الأزرق “بورتو” (2014/2013)، وموسم آخر مع نادي سبورتينج براجا (2016/2015).

وبدأ المدرب صاحب الـ 46 عامًا مسيرته عام 2008 مع نادي أوديفيلاس البرتغالي ومنه انتقل إلى بينهالنوفينسي وديسبورتيفو أفيس وباكوس فيريرا، حتى رحل عن البرتغال في عام 2016 لخلافة الروماني المخضرم “لوشيسكو” في تدريب شاختار.

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وتوصل فونسيكا لاتفاق رسمي مع إدارة شاختار لفسخ عقده بالتراضي بعد فوزه بثلاث بطولات متتالية مع الفريق، بالإضافة إلى كأس السوبر الأوكرانية بموسم 2018/2017.

أسلوب الكرة الشاملة الذي اتبعه فونسيكا مع شاختار، جذب أنظار إدارة روما ودفعهم نحو اتمام التعاقد معه، براتب سنوي يصل إلى مليوني يورو.

وكان فريق ذئاب روما احتل المركز السادس في جدول ترتيب السيري آ الموسم الماضي برصيد 66 نقطة، ليضمن مكانًا لنفسه في الأدوار التأهيلية للدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وودع رفاق ستيفان الشعراوي وإدين دجيكو دوري أبطال أوروبا على يد بورتو في الدور ثمن النهائي، رغم تمكن الفريق من الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت على الملعب الأولمبي بروما، حيث خسر في الإياب 1/3 خلال الأشواط الإضافية.

وسيدخل روما الموسم المقبل دون قائده المخضرم “دانيلي دي روسي” بعدما لعب 18 مباراة فقط الموسم الماضي، كان آخرها أمام بارما يوم 26 مايو 2019 على ملعب الأولمبيكو، وحضرها قرابة الـ 63 ألف متفرج لتوديعه.