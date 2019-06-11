الإيراني ميهرداد محمدي إلى الدوري البرتغالي

كشف الموقع الرسمي لنادي ديسبورتيفو أفيس الناشط في الدوري البرتغالي الممتاز عن تعاقده مع المهاجم الدولي الإيراني “ميهرداد محمدي”.
وانتقل صاحب الـ 25 بالمجان إلى ديسبورتيفو أفس بعقد مدته 3 أعوام، وذلك بعد انتهاء عقده مع وصيف الدوري الإيراني الموسم الماضي “سيبهان أصفهان”، ومن المنتظر حصوله على 600 ألف دولار في الموسم الواحد في البرتغال.
وصنع محمدي خمسة أهداف وسجل مثلهم في 26 مباراة لعبهم الموسم الماضي بالدوري الإيراني الممتاز.
وقال الموقع الرسمي للنادي البرتغالي “محمدي لاعب متطور للغاية من الناحية الفنية والتكتيكية، وتُعد السرعة أحد أعظم أسلحته. اللاعب الدولي الإيراني خاض 78 مباراة مع نادي سيبهان أصفهان وسجل 13 هدفًا”.
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