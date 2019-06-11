ليجانس ينتزع توقيع رابع هدافي السيجوندا من ألكوركون

خطف نادي ليجانس الذي يدربه الأرجنتيني ماوريسيو بيليجرينو توقيع رابع هدافي السيجوندا –الدوري الإسباني الدرجة الثانية– خوان مونيوز مونيوز، مهاجم نادي ألكوركون بعقد مدته ثلاثة أعوام مطلع هذا الأسبوع.

صاحب الـ 23 عامًا سجل 13 هدفًا في الموسم الماضي 2019/2018، ليحتل المرتبة الرابعة في لائحة هدافي المسابقة بفارق 7 أهداف عن المتصدر “ألفارو خيمينيز” نجم نادي ألميريا والذي يتوقع انضمامه إلى أحد أندية الليجا هذا الصيف كما حدث لمونيوز.

ونشأ مونيوز مونيوز في أكاديمية نادي إشبيلية قبل 10 أعوام، وصُعد إلى الفريق الثاني (إشبيلية أتلتيكو) بموسم 2014/2013، واستطاع في أول مبارياته تسجيل 4 أهداف في 12 مباراة.

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في الموسم التالي له مع إشبيلية أتلتيكو، تحسن مردوده وسجل 14 هدفًا في 35 مباراة، ليتم تصعيده إلى الفريق الأول.

وحصل اللاعب على فرصة المشاركة في 8 مباريات بالليجا مع إشبيلية بموسم 2016/2015، إلا أنه لم يحصل على المزيد من الفرص وتمت إعارته لأندية ريال سرقسطة وليفانتي وألميريا في المواسم التالي، حتى انتهى عقده مع إشبيلية في صيف 2018، ليوقع على عقد دائم مدته عامين مع نادي ألكوركون.

وتعتقد وسائل الإعلام الإسبانية، أن ليجانيس أنفق حوالي ثلاثة ملايين يورو لضم اللاعب من ألكوركون.

ومن المنتظر انتظام اللاعب السابق لمنتخب شباب إسبانيا تحت 19 عامًا مع بداية شهر يوليو المقبل بين صفوف ليجانس للاستعداد للموسم الجديد.