رياضة | أول تعليق من نجم المغرب بعد استبعاده من قائمة أمم إفريقيا (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من نجم المغرب بعد استبعاده من قائمة أمم إفريقيا (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق أمين حارث لاعب شالكه الألماني ومنتخب المغرب استبعاده من القائمة النهائية لأسود الأطلسي التي تستعد لخوض بطولة أمم إفريقيا بمصر في الحادي والعشرين من الشهر الجاري. وكتب حارث عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر": "خيبة أمل أن لا أكون متواجدا في القائمة النهائية لكنني سأكون أول الداعمين لأخواني". Advertisements وأضاف: "أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله .. كلنا خلفكم وآمل أن تجعلونا فخورين".

Advertisements