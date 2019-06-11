رياضة | مفاجأة.. قيمة "نيمار" تنخفض لأدنى مستوى وتتسبب في خسارة فادحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. قيمة "نيمار" تنخفض لأدنى مستوى وتتسبب في خسارة فادحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنوي الشركات الراعية التراجع عن الاستعانة بنيمار داسيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بعد اتهامه باغتصاب فتاة وإصابته قبل بطولة كوبا أمريكا.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن شركة "ماستر كارد" أسقطت اسم نيمار من حملتها الإعلانية، فيما يتوقع أن تعبر شركتا "نايكي" و"ريد بول" عن موقفيهما قريبا.

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وإلى جانب الشركات الراعية يشعر باريس سان جرمان بالقلق من انخفاض قيمة نيمار، الذي تم التعاقد معه مقابل 222 مليون يورو من برشلونة، في صيف 2017، والذي بات من وقتها أغلى لاعب في العالم حتى الآن.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "خفضت إحدى الشركات المتخصصة في رصد قيم اللاعبين المالية قيمة نيمار من 213 مليون يورو في يناير 2019، إلى ما بين 120 و150 مليون يورو في يونيو الحالي أي بتراجع يقدر ما بين 60 إلى 90 مليون يورو خلال 5 أشهر فقط".