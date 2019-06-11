رياضة | أفضل 10 لاعبين في العالم.. محمد صلاح يكتسح ميسي ورونالدو بجدارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أفضل 10 لاعبين في العالم.. محمد صلاح يكتسح ميسي ورونالدو بجدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتصدر محمد صلاح استفتاء صحيفة "ماركا" الإسبانية لأفضل 10 لاعبين في العالم حتى الآن وخلفه ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي بعد مرور 3 أيام من انطلاق الاستفتاء.

ووصل محمد صلاح إلى مائتي ألف صوت، بفارق كبير عن ميسي الذي حصد نحو 164 ألفا، ورونالدو نحو 147 ألفا، ولا يزال الفارق مرشحًا للزيادة في ظل التصويت المتزايد للملك المصري.

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ويحتل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان المركز الرابع برصيد 132 ألف صوت، يليه البلجيكي إيدين هازارد المنضم حديثا إلى ريال مدريد (127 ألفا).