رياضة | مفاجآت بث أمم إفريقيا.. زوايا محددة وإخراج أجنبي وسيارات من إسبانيا والبرتغال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت بث أمم إفريقيا.. زوايا محددة وإخراج أجنبي وسيارات من إسبانيا والبرتغال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت 4 سيارات بث خارجي من إسبانيا والبرتغال لنقل مباريات أمم إفريقيا المقرر إقامتها في مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

وتنتظر اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا وصول سيارتين جديدتين لبث المباريات التي ستقام في القاهرة، وبالتالي سيكون هناك سيارة بث لكل مجموعة من المجموعات الست التي تشملها البطولة.

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ورفض الاتحاد الإفريقي الاستعانة بسيارات البث والمخرجين المصريين بدعوى أنه يرغب في خروج عملية البث بمواصفات معينة من خلال إخراج أجنبي.