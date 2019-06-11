رياضة | متفوقا على هازارد وماني.. محمد صلاح أغلى لاعب في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متفوقا على هازارد وماني.. محمد صلاح أغلى لاعب في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفوق محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي على إدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي وتصدر قائمة اللاعبين الأغلى قيمة فى الدورى الإنجليزى الممتاز عن الموسم المنقضي 2018/2019، والذي تُوج به فريق مانشستر سيتي.

وبلغت قيمة محمد صلاح 150 مليون يورو وحل خلفه كيفين دي بروين، لاعب وسط مانشستر سيتي ثم هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير ثم إدين هازارد نجم تشيلسي المنتقل إلى ريال مدريد الإسباني في المرتبة الرابعة بـ 150 مليون يورو ورحيم ستيرلينج جناح مانشستر سيتي في المرتبة الخامسة بـ 120 مليون يورو وذلك حسب موقع ترانسفير ماركت العالمي.

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بينما جاء ساديو مانى فى المركز العاشر بقيمة 85 مليون يورو، ثم البرازيلي روبيرتو فيرمينو في المركز الـ 14 بقيمة 80 مليون يورو.