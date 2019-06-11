رياضة | "بيدرو" يقترب من تدريب الزمالك.. و"مصري" يهدد الصفقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بيدرو" يقترب من تدريب الزمالك.. و"مصري" يهدد الصفقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني لفريق التعاون السعودي دائرة ترشيحات تدريب نادي الزمالك.

ورحب بيدرو بتدريب الزمالك لكنه اشترط أن يحضر معه جهازًا معاونًا أجنبيًا بالكامل وعدم تواجد أي شخص مصري في الجهاز وهو ما قوبل بالرفض من جانب إدارة القلعة البيضاء.

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ويرغب مسئولو الزمالك حال تواجد مدرب أجنبي على اصطحابه مدرب مساعد معه فقط للتقليل من الرواتب مع الإبقاء على مساعدين مصريين بجانب أيمن طاهر مدرب الحراس وأيمن حافظ المنسق العام.

ويبحث أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة الحالية على أن يتولى خالد جلال منصب المدرب العام للفريق وعدم بقائه على رأس المسئولية الفنية.

وكان خالد جلال قد تولى المسئولية بشكل مؤقت بالجهاز الفني بعد رحيل كريستيان جروس وقاد الفريق في مباراة حرس الحدود التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.