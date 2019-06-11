رياضة | عاجل.. "بوطيب" في قائمة المغرب النهائية لأمم إفريقيا واستبعاد "المشاغب" (تعرف عليها)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "بوطيب" في قائمة المغرب النهائية لأمم إفريقيا واستبعاد "المشاغب" (تعرف عليها) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب قائمة أسود الأطلسي التي تستعد للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا، والتي ستنطلق في مصر يوم ٢١ من الشهر الجاري.

وشهدت قائمة منتخب المغرب تواجد خالد بوطيب مهاجم الزمالك، فيما تم استبعاد ٤ لاعبين وهم أنس الزنيتي وأيوب الكعبي وعبد الكريم باعدي وأمين حارث الذي كان قد رفض مصافحة هيرفي رينارد في التدريب.

قائمة منتخب المغرب النهائية في أمم إفريقيا

1- منير الكجوي محمدي | مالقا الإسباني

2- ياسين بونو | جيرونا الإسباني

3- أحمد رضى التكناوتي | الوداد الرياضي

4- مروان دا كوستا | الاتحاد جدة السعودي

5- رومان غانم سايس | وولفرهامبثون الإنجليزي

6- يونس عبد الحميد | ستاد ريمس الفرنسي

7- المهدي بنعطية | الدحيل القطري

8- أشرف حكيمي | بوروسيا دورتموند الألماني

9- كريم الأحمدي | الاتحاد جدة السعودي

10- يوسف آيت بناصر | سانت إتيان الفرنسي

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11- المهدي بوربعية | ساسوولو الإيطالي

12- امبارك بوصوفة | الشباب السعودي

13- يونس بلهندة | غلطة سراي التركي

14- فيصل فجر | كون الفرنسي

15- نور الدين أمرابط | النصر السعودي

16- حكيم زياش | أياكس أمستردام الهولندي

17- نصير مزراوي | أياكس أمستردام الهولندي

18- يوسف النصيري | ليجانيس الإسباني

19- سفيان بوفال | سيلتا فيجو الإسباني

20- نبيل درار | فنربخشة التركي

21- عبد الرزاق حمد الله | النصر السعودي

22- خالد بوطيب | الزمالك المصري

23- أسامة إدريسي | أزيد ألكمار الهولندي