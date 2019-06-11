رياضة | فنربخشة يسعى لضم مهاجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فنربخشة يسعى لضم مهاجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت بعض التقاريرالتركية أن نادي فنربخشة يفاوض ريال مدريد من أجل الحصول على خدمات مهاجمه لتدعيم صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت الصحيفة التركية "فاناتيك" فإن وكلاء مهاجم ريال مدريد ماريانو دياز تواصلوا مع مسؤولين في نادي فنربخشة لمناقشة التعاقد مع اللاعب.

وعلى الرغم من تأكيد ماريانو خلال تصريحاته الأخيرة، رغبته في الاستمرار ضمن صفوف ريال مدريد، والقتال على مركزه، لكن التعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش سيُقلل من فرصه في المشاركة خلال الفترة القادمة مع المرينجي.

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يُذكر أن ماريانو انضم لصفوف ريال مدريد الصيف الماضي قادمًا من أولمبيك ليون مقابل 21.5 مليون يورو، وارتدى القميص رقم 7 كأول لاعب بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس مقابل 105 مليون يورو .

ولكن لم ينجح دياز في فرض اسمه على التشكيل الأساسي لريال مدريد، ومنافسه كريم بنزيما نظرًا لتعاقب المدربين باختلاف وجهات نظرهم، بالإضافة إلى الإصابات العديدة التي تعرض لها على مدار الموسم .