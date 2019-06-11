رياضة | عاجل.. بلاغ ضد رئيس الزمالك و3 معاونين بتهمة إهدار المال العام (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بلاغ ضد رئيس الزمالك و3 معاونين بتهمة إهدار المال العام (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق ببلاغ إلى المستشار المحامي العام لنيابات الأموال العامة العليا ضد رئيس نادي الزمالك الحالي وآخرين بتهمة إهدار المال العام وإضرار به والإستيلاء على أموال النادي وإيداعها بالحساب الشخصي للمبلغ ضده الثاني.

وجاء البلاغ ضد رئيس نادي الزمالك ومحمد سويلم المدير التنفيذي للنادي وإسماعيل يوسف أمين الصندوق ومحمد عيد طبيب الفريق.

Advertisements

وقدم ممدوح عباس في مذكرته كل المستندات التي تؤكد استخدام الحسابات الشخصية للمسئولين المذكور أسمائهم والمطالبة بفتح التحقيق معهم.