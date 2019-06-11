رياضة | سعر خرافي لهاتف محمد صلاح المطلي بالذهب (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سعر خرافي لهاتف محمد صلاح المطلي بالذهب (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أهدت شركة أبل الأمريكية محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي هاتفًا محمولًا "آى فون" مطليًا بالذهب للفوز بلقب دوري أبطال أووبا على حساب توتنهام الإنجليزي.

Advertisements

ونشرت شركة "iDesign Gold" المتخصصة فى صناعة أغلفة خاصة لهواتف الآى فون صورا لهدايا ذهبية لنجوم ليفربول احتفالًا بلقب أبطال أبطال أوروبا وجاءت النسخ الذهبية عيار 24 باسم ورقم كل لاعب.

ووصل سعر هاتف محمد صلاح الذهبي المطلي بالذهب مبلغ 3.500 ألف جنيه إسترليني بما يعادل 75 ألف جنيه مصري بعد أن أهدت الشركة 27 هاتفًا لفريق ليفربول.